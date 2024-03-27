Владельцы ТЦ сделали предложение по поддержке киноиндустрии

Союз торговых центров (СТЦ) РФ выступил с предложением снять еще 550 российских фильмов до 2030 года, чтобы поддержать работу кинозалов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «Центра развития креативных индустрий» и СТЦ министру экономического развития Максиму Решетникову.

Авторы письма предлагают снять дополнительные 550 фильмов в формате государственно-частного партнерства, включая соглашения в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ. Общий бюджет для съемки картин может составить около 200 млрд рублей.

Отмечается, что дополнительные картины нужны, чтобы обеспечить работой российские кинотеатры. При этом практику неофициального показа зарубежных фильмов в СТЦ назвали ненадежной и мешающей развитию.

До этого «Известия» со ссылкой на отчет аналитического агентства TelecomDaily писали, что российские онлайн-кинотеатры за 2023 год увеличили выпуск оригинальных фильмов и сериалов до 156, что почти вдвое больше, чем в 2022-м.

Ранее в Москве перенесли показы фильмов фестиваля Франкофонии.