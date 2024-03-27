Стало известно, сколько россиян ждут роста зарплат в 2024 году

Почти 60% опрошенных россиян верят в то, что в 2024 году их финансовое положение улучшится. Это следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть у «Газеты.Ru»).

20,5% респондентов уверены в улучшении финансового положения однозначно, а 37,4% допускают такую возможность. Тех, кто считает, что они станут жить хуже, оказалось 13,8%.

Отвечая на вопрос «Какие факторы позволят улучшить финансовое положение?» можно было выбрать несколько вариантов , подавляющее большинство респондентов (62%) назвали рост зарплат. Среди других популярных ответов — закрытие имеющихся кредитов, о чем заявили 54,1% участников опроса, и появление подработок — 41,8% голосов.

Также 17,9% рассчитывают на социальные выплаты и пособия. И почти столько же (17,3%) — на пассивный доход в виде сдачи в аренду недвижимости, инвестиций. Наконец, довольно значимая часть респондентов (18,9%) признались, что просто надеются на счастливый случай. Снижения инфляции ожидают всего 8,2% опрошенных.

Итоги прошлого года россияне оценивают для себя не столь однозначно. Большая часть респондентов — 36,7% — рассказали, что их финансовое положение улучшилось. Но почти столько же (33,7%) сообщили, что их материальный уровень снизился. Для 29,6% он остался прежним.

Более сдержанный оптимизм люди демонстрируют и в отношении общей ситуации в стране. 38,8% считают, что в течение года экономическая ситуация улучшится. 30,6% полагают, что она ухудшится. И такая же доля опрошенных не ожидает изменений ни в хорошую, ни в плохую сторону.

При этом позитивные изменения в стране в целом респонденты связывают с увеличением количества льгот и мер поддержки со стороны государства (30,6%), большей стабильностью, что позволяет легче прогнозировать будущее (22,2%), высокими ставками по банковским вкладам (18,9%) и импортозамещением (17,2%). Среди позитивных факторов 15,6% респондентов также отметили рост доходов населения.

Главным негативным фактором треть участников опроса (34,4%) назвали увеличение процентов по кредитам на фоне высокой ключевой ставки ЦБ. Еще 18% пожаловались на инфляцию, 15,9% — на снижение доходов населения, а 11,1% — на уход из России качественных зарубежных компаний. 10,1% напротив испытывают дискомфорт из-за ощущения нестабильности, в результате чего прогнозировать развитие экономической ситуации стало сложнее.

Опрос прошел в марте 2024 года по всей России среди 1500 респондентов.

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