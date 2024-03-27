Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия столкнулась с проблемами по оплате товаров в трех странах

Reuters: банки Китая, ОАЭ и Турции увеличили проверки оплаты за нефть из РФ

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российские нефтяные компании сталкиваютcя с серьезными задержками при получении платежей за экспортируемую нефть и нефтепродукты из-за ужесточения проверок банков в Китае, ОАЭ и Турции на соблюдение санкций США. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на ряд источников.

По словам восьми источников, знакомых с ситуацией, финансовые организации в этих странах стали более осторожны в отношении вторичных санкций Соединенных Штатов и ужесточили требования к соблюдению санкционного режима. В результате переводы денежных средств в Россию могут задерживаться на недели или даже месяцы, пишет издание.

«Проблемы начались в декабре, после того как банки и компании осознали реальную угрозу вторичных санкций США», — отметил один из источников в торговой сфере.

Он имел в виду указ Минфина США от 22 декабря 2023 года, предупреждающий о возможности наложения санкций на зарубежные банки за нарушение введенного Западом ценового потолка на российскую нефть.

В ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank приостановили несколько аккаунтов, связанных с торговлей российскими товарами. Банки Mashreq, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские ICBC и Bank of China по-прежнему обрабатывают платежи, но на это уходят недели или месяцы. Теперь от компаний могут потребовать данные о собственниках всех задействованных в сделке организаций и личную информацию об управляющих ими лицах для проверки на предмет попадания в санкционные списки, уточняет агентство.

В конце февраля банки ОАЭ вынуждены были ужесточить контроль в связи с требованием предоставлять данные о транзакциях с российскими компаниями американским банкам-корреспондентам и Минфину США.

«Это означает задержки при обработке платежей в Россию», — сказал один из собеседников.

По словам трейдеров, оплата за поставленную российскую нефть может задерживаться на два-три месяца.

«Стало трудно даже с долларовыми транзакциями. Иногда на прямой перевод юаней в рубли уходят недели», — отметил один из них.

До этого стали известны последствия отказа Индии от нефти из РФ.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами