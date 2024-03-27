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Стало известно, кому в России чаще всего одобряют микрозаймы

«Робот Займер»: чаще всего микрозаймы выдают россиянам от 25 до 34 лет

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Чаще всего микрофинансовые организации (МФО) одобряют займы россиянам в возрасте от 25 до 34 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

Из этой категории граждан микрозаймы выдают в 76% случаев обращений. Чуть реже МФО одобряют кредиты гражданам в возрасте 35–40 лет (75%). Россияне моложе 25 лет получают положительные решения в 71% случаев. Уровень одобрений для заемщиков в возрасте от 41 до 50 лет составляет 70%.

Для более зрелых россиян доля выдачи составляет 63%. При этом самые старшие россияне в возрасте от 61 года могут рассчитывать на одобрение микрозайма лишь в 53% случаев.

На прошлой неделе «Газета.Ru» выяснила, на что россияне берут микрозаймы.

До этого стало известно, что спрос россиян на займы для погашения кредитов достиг минимума за четыре года.

Ранее были названы самые опасные ошибки владельцев банковских карт.

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