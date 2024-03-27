Стало известно, кому в России чаще всего одобряют микрозаймы

Чаще всего микрофинансовые организации (МФО) одобряют займы россиянам в возрасте от 25 до 34 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

Из этой категории граждан микрозаймы выдают в 76% случаев обращений. Чуть реже МФО одобряют кредиты гражданам в возрасте 35–40 лет (75%). Россияне моложе 25 лет получают положительные решения в 71% случаев. Уровень одобрений для заемщиков в возрасте от 41 до 50 лет составляет 70%.

Для более зрелых россиян доля выдачи составляет 63%. При этом самые старшие россияне в возрасте от 61 года могут рассчитывать на одобрение микрозайма лишь в 53% случаев.

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