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Стало известно, на что уйдут средства от продажи Дома Москвы в Риге

LSM: средства от продажи Дома Москвы в Риге передадут Украине

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Victor Lisitsyn/Global Look Press

Правительство Латвии приняло решение передать средства от продажи культурного центра Дом Москвы в Риге в пользу Украины. Об этом сообщает портал LSM.lv.

Здание будет продано на аукционе. Полученные средства после вычета административных издержек планируется передать на поддержку Украины. В связи с этим в сейм (парламент) Латвии подадут специальные поправки к закону «О поддержке украинцев», говорится в статье.

Согласно отчету правительства, найти покупателя для объекта скоро не удастся, в текущем году Дом Москвы вряд ли уйдет с молотка.

11 января 2024 года сейм Латвии одобрил передачу Дома Москвы в собственность государства, решение поддержали 70 депутатов, девять воздержались, 11 проголосовали против. Комиссия по вопросам национальной безопасности республики пришла к выводу, что в Доме Москвы якобы предпринимались действия, «свидетельствующие о поддержке агрессивной политики, проводимой Россией».

МИД России назвал «воровством в государственном масштабе» конфискацию «Дома Москвы» в Риге и пригрозил Латвии «жестким и крайне болезненным» ответом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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