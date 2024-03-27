Стало известно, какие преимущества получит Казахстан от транзита российской нефти в КНР

Правительство Казахстана ратифицировало протокол о внесении изменений в соглашение с РФ о сотрудничестве в области транзита российской нефти в Китай. Об этом пишет Kazpravda.kz. Речь идет о договоренностях от 24 декабря 2023 года.

В соответствии с протоколом до 1 января 2034 года через территорию Казахстана будет вестись прокачка российской нефти в Китай. Стоимость транспортировки топлива установлена на уровне $2,1 за тонну и оплачивается в тенге на основании курса доллара.

Казахстан получит сразу несколько преимуществ от транзита нефти из России в Китай, отметила местный депутат Вера Ким. Во-первых, ежегодный доход от транспортировки оценивается в $171 млн. Во-вторых, загружаются производственные мощности Павлодарского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, Казахстан получает возможность реализовать собственную нефть путем замещения российской нефти.

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