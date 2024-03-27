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Стало известно, какие преимущества получит Казахстан от транзита российской нефти в КНР

Казахстан заработает десятки миллионов долларов на транзите нефти из РФ в Китай

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Depositphotos

Правительство Казахстана ратифицировало протокол о внесении изменений в соглашение с РФ о сотрудничестве в области транзита российской нефти в Китай. Об этом пишет Kazpravda.kz. Речь идет о договоренностях от 24 декабря 2023 года.

В соответствии с протоколом до 1 января 2034 года через территорию Казахстана будет вестись прокачка российской нефти в Китай. Стоимость транспортировки топлива установлена на уровне $2,1 за тонну и оплачивается в тенге на основании курса доллара.

Казахстан получит сразу несколько преимуществ от транзита нефти из России в Китай, отметила местный депутат Вера Ким. Во-первых, ежегодный доход от транспортировки оценивается в $171 млн. Во-вторых, загружаются производственные мощности Павлодарского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, Казахстан получает возможность реализовать собственную нефть путем замещения российской нефти.

До этого сообщалось, что Байден за последние несколько лет избавил США почти от половины стратегических запасов нефти.

Ранее стали известны последствия отказа Индии от нефти из РФ.

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