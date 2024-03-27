ЦБ объяснил, что делать пострадавшим в теракте при проблемах со списанием долгов

Для Банка России важно, чтобы пострадавшим гражданам и семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта была оказана поддержка. При наличии сложностей во взаимодействии с банком или микрофинансовой организацией заемщикам необходимо обращаться в ЦБ. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.

«Мы видим, что многие кредиторы уже реализовали программы поддержки, в том числе с учетом наших рекомендаций. По каждому случаю кредиторы принимают решения индивидуально», — пояснили в пресс-службе регулятора.

23 марта Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, Хоум банк, Газпромбанк, Тинькофф Банк, «Уралсиб», «Зенит», Совкомбанк, Почта банк и банк «ДОМ.РФ» 23 марта пообещали списать долги пострадавшим и погибшим при теракте в «Крокусе» 22 марта. В тот же день Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств призвала простить долги всем пострадавшим при теракте.

Центробанк 25 марта рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам и ломбардам списать долги заемщиков, ставших жертвами теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее эксперты назвали «Газете.Ru» срок, в который жертвам теракта могут списать долги.