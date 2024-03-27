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Украина потребовала от ЕС еще €5 млрд из доходов от активов России

Politico: Украина требует от Евросоюза передачи еще €5 млрд от активов России

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Global Look Press

Украина требует от Европейского союза передать ей дополнительные €5 млрд из доходов, полученных от замороженных активов России. Об этом сообщает Politico.

Организации Euroclear, которая владеет подавляющим большинством российских активов в Европе, было разрешено сохранить прибыль, полученную от их инвестирования в 2022 и 2023 годах, а не отправлять их Украине.

Представитель проукраинской лоббистской группы Елена Галушка заявила изданию, что прибыль в размере €5 млрд за эти два года равняется одному году программы Международного валютного фонда (МВД).

Однако Европейская комиссия все же предложила использовать 90% доходов от замороженных активов РФ, полученных после 15 февраля 2024 года. То есть, прибыль, полученная до этого момента, останется у Euroclear.

В ЕК также заявили, что удержанные Euroclear €5 млрд являются буфером, которые позволят оплатить действующие и будущие судебные иски в России и других странах.

Euroclear уточнили, что прибыль за 2022–2023 годы, связанная с активами РФ, отделена от прибыли, полученной в рамках «обычного бизнеса».

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины

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