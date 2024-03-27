В России резко выросли продажи антидепрессантов

С января по март в аптеках России было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 млрд рублей, что является рекордным показателем за последние пять лет. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитической компании DSM Group.

По сравнению с тем же периодом 2023 года продажи антидепрессантов в стране увеличились на 45% в денежном эквиваленте и на 33% — в натуральном. Тогда было продано 2,7 млн упаковок антидепрессантов на 2 млрд рублей.

В «Аптечной сети 36,6» (бренды «36,6» и «Горздрав») изданию рассказали, что за первые 11 недель 2024 года продажи антидепрессантов выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в сети «Аптека 25» — более чем на 15%.

Незадолго до этого ученые из университета Чунан в Южной Корее выяснили, что жителям Исландии, Канады и Португалии выписывают самое большое количество рецептов на антидепрессанты в мире. США заняли пятое место, а Великобритания — седьмое. Всего были исследованы данные из 22 стран.

Ранее ученые выяснили, что силовые тренировки могут заменить антидепрессанты.