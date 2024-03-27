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Италия поддержала продление беспошлинного ввоза украинской продукции

Италия поддержала продление беспошлинного ввоза украинских продуктов на год

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Global Look Press

Италия поддерживает продление беспошлинного ввоза продукции с Украины еще на год. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франческо Лоллобриджида по итогам совета глав минсельхозов ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы подтвердили министру сельского хозяйства Украины нашу поддержку ее дела, но есть проблемы с балансом, которые также необходимо найти, чтобы защитить наших фермеров», — сказал Лоллобриджида журналистам.

Председательствующая в Совете ЕС Бельгия надеется в скором времени утвердить новое предложение Еврокомиссии о продлении беспошлинного ввоза продовольствия с Украины в ЕС, сообщил бельгийский министр Давид Кларинваль.

Итальянская сторона, по словам Лоллобриджиды, в последние дни встретилась с представителями Франции, Греции, Хорватии, Испании и других стран, чтобы обсудить общую позицию.

До этого экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести эмбарго на украинские продукты.

Ранее на Украине предсказали дефицит ряда продуктов.

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