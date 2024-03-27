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В Госдуме обсуждают страхование посетителей публичных мест

«Ведомости»: в ГД вернулись к обсуждению страхования посетителей публичных мест

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Depositphotos

После теракта в «Крокус сити холле» депутаты Государственной думы вновь стали обсуждать вопрос обязательного страхования посетителей мест массового скопления людей. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на главу комитета по финансовому рынку нижней палаты парламента Анатолия Аксакова и заместителя председателя комитета Олега Савченко.

По словам Аксакова, в Госдуму еще не был внесен соответствующий законопроект. Документ прорабатывается совместно с профессиональным сообществом, заявил он.

Данный вопрос на законодательном уровне был поднят еще в 2018 году после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

26 марта генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назвал теракт в «Крокус Сити Холле» новым вызовом для правоохранительной системы России.

Он уточнил, что речь идет в первую очередь о защищенности объектов с массовым пребыванием людей. Генпрокурор заявил о необходимости актуализировать их паспорта безопасности и избегать формальной констатации соблюдения необходимых требований.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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