В Москве стартовал прием заявок на участие в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров», который продлится до 15 июня, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия. Итоги юбилейного, 25-го рейтинга будут представлены 24 сентября.

Свои заявки на участие в рейтинге этого года смогут подать управленцы в сфере высшего менеджмента и руководители функциональных направлений: коммерции и финансов, управления персоналом, маркетинга, общественных и корпоративных связей, области права, логистики, директора по развитию, по информационным технологиям, связям с инвесторами и отношениям с органами власти.

На данный момент официальный классификатор «Топ-1000 российских менеджеров» включает 18 направлений —14 основных и 4 специальных, объединяя свыше 20 отраслей. В ответ на запросы и новые тенденции в этом году появились две новые номинации — «Директор по внутрикорпоративным коммуникациям» и «Директор по кибербезопасности».

По словам президента Ассоциации менеджеров Дмитрия Зеленина, рейтинг является не только оценочным механизмом компетенций управленцев, но и аналитическим инструментом. Статистика результатов позволяет делать выводы относительно отраслевых тенденций и прогнозировать развитие той или иной области экономики.

Так, на примере результатов рейтинга прошлого года по количеству новых участников можно заключить, что в российском бизнесе все заметнее и популярнее становится роль директоров по персоналу (+57% новых участников) и директоров по цифровой трансформации (+64%).

Критериями оценки кандидатов являются деловая репутация и вклад в развитие компании. Кроме того, по правилам рейтинга кандидат должен работать в коммерческой организации. Допускается участие не более одного участника от компании в каждом функциональном направлении, причем, стаж на данной позиции должен быть не менее 6 месяцев, а должностные обязанности должны соответствовать выбранному функционалу», — рассказала заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук.

Она также подчеркнула, что недопустимо призывать коллег к голосованию за конкретного кандидата — в случае выявления подобных случаев кандидат снимается с участия в рейтинге.

Официальный медиапартнер рейтинга — Rambler&Co.

В начале декабря 2023 года проект «Топ-1000 российских менеджеров» Ассоциации менеджеров получил международную премию Eventiada Awards в номинации «Лучший проект по работе с бизнес-вызовами».