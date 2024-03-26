В «Росатоме» рассказали об идеях рядовых сотрудников по развитию компании

Развитие системы внутрикорпоративного предпринимательства, стимулирование бизнес-инициатив сотрудников отрасли и усиление их предпринимательских навыков могут помочь предприятиям российской атомной отрасли довести долю выручки от реализации продуктов новых направлений бизнеса до 40% к 2030 году. Об этом на круглом столе «Корпоративные инновации: будущее рождается здесь», состоявшемся в рамках международного форума «АТОМЭКСПО-2024» заявил заместитель генерального директора по бизнес-развитию концерна «Росэнерогоатом» Никита Константинов.

По словам Никиты Константинова, в госкорпорации «Росатом» всегда относились к сотрудникам как к капиталу, в результате там сложилась экосистема развития корпоративного предпринимательства, в которую входят дивизиональные подразделения по работе с проектами новых бизнесов. Среди них — бизнес-лаборатория концерна «Росэнергоатом», а также отраслевой институт развития «Инновационный хаб».

Как отметил генеральный директор «Инновационного хаба» Станислав Кречетов, для успешной работы с инновационными идеями в хабе перезапустили отраслевую программы акселерации. Теперь она состоит из трех ступеней и делает фокус на развитии предпринимательских компетенций отраслевых команд.

Кречетов также сообщил, что сотрудники «Инновационного хаба» в 2023 году стали помогать предприятиям атомной отрасли выявлять уникальные технологические компетенции, на основе которых можно развивать новые направления бизнеса.

По его словам, благодаря такому подходу, на одном из предприятий атомной отрасли удалось сформировать более 10 новых направлений деятельности с общим потенциальным объемом выручки более 97 млрд рублей в год.

Руководитель проектного офиса «Бизнес-лаборатория» концерна «Росэнергоатом» Георгий Щегольков констатировал, что дивизиональные подразделения, занятые развитием новых направлений бизнеса, тоже показывают результаты.

«Еще недавно процесс бизнес-развития в крупнейшем дивизионе госкорпорации «Росатом» — концерне «Росэнергоатом» — проходил без участия рядовых сотрудников. Но мы поняли — многие из них обладают большим потенциалом и вместе с качественным выполнением повседневной работы способны предложить сильные идеи для новых направлений бизнеса в структуре дивизиона», — рассказал Щегольков.

Он подчеркнул, что внутри «бизнес-лаборатории» эти идеи превращаются в новые продукты, востребованные и в «Росатоме», и на других промышленных предприятиях.

Международный форум «АТОМЭКСПО-2024» проходит в эти дни в научно-технологическом университете «Сириус».