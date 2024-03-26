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Стало известно, из-за чего в России подорожала доставка продуктов

«Ъ»: продукты в доставке дорожают из-за нехватки курьеров

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пресс-служба «Яндекс Еды»

Дефицит сборщиков и курьеров привел к росту стоимости продуктов в доставке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор Infoline.

Товары у крупных ретейлеров в онлайн-магазинах могут стоить на 5-10% дороже, чем в офлайне. Продавцы закладывают издержки в цены, стараясь таким образом компенсировать часть затрат, пояснили эксперты.

Еще одна стратегия — отсечение небольших заказов, когда доставка возможна только от определенной суммы.

По итогам прошлого года онлайн-продажи продовольственных товаров в России увеличились на 47%, до 918 млрд рублей. В 2022-м прирост составил 63%, в 2021-м — 146%. Эксперты предупреждают, что неравномерное повышение цен может сократить спрос россиян на доставку продуктов.

До этого сообщалось о подорожании кофе навынос. Средний чек за прошлый год вырос на 10%, до 193 рублей.

Ранее мировым поставкам кофе робуста предсказали сокрушительное падение.

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