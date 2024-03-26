ЦБ зафиксировал сдержанный рост кредитования в феврале

В феврале 2024 года портфель корпоративных кредитов в российских банках вырос на 0,6% до 74,6 трлн рублей, показав сдержанные темпы роста. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Регулятор отмечает, что февральское увеличение корпоративного кредитования на 0,6% значительно ниже, чем в феврале 2023 года и среднем за весь прошлый год (+1,5%). Однако этот показатель находится в пределах прогноза ЦБ на 2024 год (6-11% рост за год).

«Более половины прироста обеспечили валютные кредиты (+273 млрд руб., +2,3%), выданные преимущественно в юанях компаниям-экспортерам из нефтегазовой и горнометаллургической отраслей.», — говориться в материалах ЦБ.

Потребительское кредитование, по предварительным оценкам, в прошлом месяце продемонстрировало более высокий рост на 0,9%, достигнув 13,9 трлн рублей.

Потребкредитование в феврале превзошло ожидания ЦБ (рост за год 3-8%). Его основной драйвер — кредитные карты с изначально высокими ставками, менее чувствительными к рыночным колебаниям. Вместе с тем, в регуляторе ожидают сдерживающего эффекта от макропруденциальных лимитов.

До этого эксперт оценил перспективы снижения инфляции в России.

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