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Политолог оценил расходы на вооружение охраны ТЦ в России

Политолог Макаев оценил расходы на вооружение охраны одного ТЦ в 700 тыс. рублей

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Расходы на создание вооруженной охраны торговых центров в России могут составить порядка 500-700 тыс. руб. на один ТЦ. Такой прогноз «Газете.Ru» дал политолог РЭУ им. Г.В. Плеханова Артем Макаев.

«Это с учетом необходимости выделить средства на вооружение и экипировку представителей ЧОП. При этом нельзя сказать, что вероятность принятия в ближайшее время инициативы по охране ТЦ силами вооруженных ЧОПов за счет самих ТЦ является высокой. Данный вопрос активно обсуждается в публичном поле», — отметил Макаев.

С одной стороны, вряд ли бизнес будет готов взять на себя такие расходы без подготовки, с другой – будет непросто достигнуть консенсуса, необходимого для принятия соответствующего нормативно-правового акта, счел Макаев. Аналогичный пример – инициатива об установке систем распознавания беспилотников и противодействия им на российских нефтебазах: вопрос активно обсуждается, но конкретные решения находятся пока в стадии разработки, пояснил политолог. Более реалистично говорить об усилении системы безопасности на массовых мероприятиях: это поможет снизить риски чрезвычайных ситуаций, а также более предметно подойти к процессу разработки решений в сфере безопасности на среднесрочную и долгосрочную перспективу, заключил Макаев.

После произошедшего 22 марта теракта в «Крокус Сити Холле», при котором погибли 139 человек, российские власти вместе с представителями бизнеса рассматривают возможность размещения вооруженной охраны на входах в торговые центры столицы. Насколько это целесообразно и сколько человек для этого понадобится, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее эксперты назвали срок, в который жертвам теракта могут списать долги.

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