Экономисты предрекли проблемы нерезидентам РФ с разморозкой активов

В России запустили калькулятор для обмена заблокированных иностранных ценных бумаг, которые российские инвесторы могут предъявить к выкупу. И если резиденты РФ могут подать заявки на продажу заблокированных иностранных бумаг на сумму 100 тыс. рублей, то у нерезидентов возникнут проблемы, считает финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Им придется обращаться к своим регуляторам, которые вряд ли захотят взять на себя такую ответственность, объяснил он в беседе с НСН.

Напомним, расчет для обмена заблокированных активов запустила «Инвестиционная палата». Как пояснил Коган, речь идет об иностранных акциях, средств из активов, фондов.

«Этот список известен, он огромный. Вопрос стоит в том, будет ли эта схема работать. На уровне россиян я не вижу никаких проблем, но на уровне нерезидентов опасаюсь, что проблемы будут», — считает экономист.

По его мнению, регуляторы, к которым вынуждены будут обратиться нерезиденты, столкнуться с вопросом, если ли среди бумаг те, которые принадлежат попавшим под санкции лицам. На этом этапе они откажутся рисковать, считает Коган, а чтобы разморозить активы добровольно требуется согласие обеих сторон.

«Регуляторы будут либо отмораживаться (с большей степенью вероятности), либо делать все, чтобы как-то этот вопрос замять, либо просто не ответят, потому что никто не возьмет на себя ответственность», — заключил экономит.

Ранее стало известно, как пройдет выкуп замороженных активов россиян.