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РФ нарастит производство промышленных роботов для машиностроения и ОПК

Мантуров заявил о необходимости для России войти в топ-25 стран по роботизации

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В России видят необходимость для страны войти в мировой топ-25 по уровню роботизации производств. Об этом заявил вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров, по итогам совещания по развитию станкоинструментальной отрасли, передает РИА Новости.

В Минпромторге рассказали о значительном росте станкоинструментальной промышленности в России. По словам замглавы ведомства Михаила Иванова, объем рынка в 2023 году вырос более чем в 2 раза, а производство увеличилось на 61% до 102 млрд рублей.

«Необходимо войти в топ-25 стран по уровню роботизации. Помимо станкостроения и производства промышленных роботов, в контур работы необходимо включать литейное и термическое оборудование. Излишне говорить, насколько это важно для многих секторов машиностроения и ОПК», — сказал Мантуров.

Он отметил, что актуализирован федеральный проект «Развитие производства средств производства», определены цели, мероприятия и меры поддержки. В 2024 году на развитие отрасли будет выделено 130 млрд рублей, а до 2030 года — 300 млрд рублей, уточнил вице-премьер.

До этого в Минпромторге рассказали , какова в России доля фальсифицированного топлива.

Ранее в Минпромторге рассказали о намерении оказать поддержку «АвтоВАЗу».

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