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Молдавия продлила ограничения на поставки зерновых с Украины

Молдавия продлила ограничения на импорт зерновых с Украины до июня

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Nina Liashonok/Reuters

Правительство Молдавии приняло решение продлить ограничительные меры на поставки зерновых с Украины до июня для поддержки внутреннего рынка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«Импорт пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника будет по-прежнему осуществляться на основании разрешительной лицензии. Эта мера продлевается сроком на 3 месяца с целью сохранения устойчивости цен на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Ограничения были введены в октябре 2023 года на фоне протестов молдавских фермеров. Аграрии требовали запретить ввоз украинских зерновых в страну, как это ранее сделали страны Восточной Европы.

На прошлой неделе стало известно о планах Еврокомиссии повысить пошлины на зерно из России и Белоруссии. В МИД РФ предупредили, что этот шаг лишь усугубит ситуацию с продовольствием в мире. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее поставки российского зерна в ЕС резко упали.

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