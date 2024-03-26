Молдавия продлила ограничения на поставки зерновых с Украины

Правительство Молдавии приняло решение продлить ограничительные меры на поставки зерновых с Украины до июня для поддержки внутреннего рынка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«Импорт пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника будет по-прежнему осуществляться на основании разрешительной лицензии. Эта мера продлевается сроком на 3 месяца с целью сохранения устойчивости цен на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Ограничения были введены в октябре 2023 года на фоне протестов молдавских фермеров. Аграрии требовали запретить ввоз украинских зерновых в страну, как это ранее сделали страны Восточной Европы.

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Ранее поставки российского зерна в ЕС резко упали.