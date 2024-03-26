Названа лучшая валюта для накоплений россиян

Наиболее предпочтительной валютой для накоплений россиян является рубль. Об этом «Москве 24» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«Во первых, она наша национальная. Во-вторых, у рубля наиболее привлекательные ставки по депозитам. У доллара и евро ставки практически минимальные. У юаня чуть выше, но тем не менее он все равно очень сильно проигрывает рублю. Поэтому если у людей есть накопления и они хотели бы их увеличить — то, конечно же, рублевый депозит наиболее привлекательный и, по сути, безальтернативный», — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что сбережения не стоит хранить дома, потому что они могут обесцениться. По словам Масленникова, если положить их на вклад, можно «обыграть» инфляцию.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев до этого посоветовал россиянам хранить часть сбережений в валютах дружественных или нейтральных стран. По его словам, они содержат меньше санкционных рисков, чем валюты недружественных стран, и больше подходят для сбережений. При выборе валюты он рекомендует обратить внимание на ее стабильность к доллару и ликвидность.

Ранее инвестстратег объяснил, с чем связан рост объема валютных накоплений у россиян.