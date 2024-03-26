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Аналитик спрогнозировал курс евро на апрель

Аналитик Васильев: курс евро в апреле составит до 103 рублей

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Курс евро в апреле останется в диапазоне 97-103 руб., в котором находится последние пять месяцев. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Поддержку рублю к евро будут оказывать обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, сезонно пониженный спрос на валюту для закупки импорта, для погашения внешнего долга, для оттока капитала. Важным фактором для курса рубля в апреле будет информация о продлении или непродлении указа об обязательной продаже валютной выручки», — уточнил аналитик. Сейчас эта мера действует до 30 апреля. Экспортеры должны зачислять на счета в российские банки не менее 80% полученной валюты и продавать не менее 90% зачисленной выручки.

Васильев полагает, что мера будет продлена после 30 апреля, но параметры продажи (80% и 90%, или сроки продажи) могут быть смягчены, и экспортеры будут продавать меньшие объемы валюты, чем сейчас. Также в пользу рубля останутся продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и высокие процентные ставки, отметил аналитик. Он ожидает, что Банк России на заседании 26 апреля сохранит ключевую ставку на уровне 16%. 16 февраля и 22 марта ключевая ставка осталась на уровне 16%

«Евро будет укрепляться при повышении спроса на валюту, например, в периоды активной закупки импорта со стороны государства и бизнеса, или покупки валюты гражданами для туристических поездок за границу, или при обострении геополитических рисков», — пояснил аналитик.

Он добавил, что евро может слабеть при увеличении предложения валюты, например в период налоговых выплат компаниями в конце месяца, когда экспортеры активно продают валютную выручку для расчетов с бюджетом. По прогнозу Васильева, средний курс евро в 2024 году составит 105 руб.

По данным Мосбиржи на 10:58 мск, евро стоит 100,6 руб., как и на закрытии торгов 25 марта.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом доллара в апреле.

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