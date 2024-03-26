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АСВ упростило процедуру подачи требований кредиторов для клиентов КИВИ банка

АСВ: клиенты КИВИ банка смогут подать требование кредитора в упрощенном порядке

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Илья Питалев/РИА Новости

С 26 марта клиенты лишившегося лицензии КИВИ банка смогут предъявлять требование кредитора через личный кабинет платежного сервиса Qiwi. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Воспользоваться таким способом могут граждане РФ старше 18 лет, которые ранее прошли идентификацию в соответствии с условиями публичной оферты об использовании платежного сервиса Qiwi-кошелек, уточняет АСВ.

Помимо требования необходимо также приложить справку сотового оператора для подтверждения личности владельца абонентского номера, на который оформлен Qiwi-кошелек.

Предъявить требование можно в любой момент до окончания ликвидации КИВИ банка.

ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ банка 21 февраля. На прошлой неделе лицензии также лишился связанный с ним банк «Стрела».

Ранее Набиуллина назвала причину отзыва лицензии у КИВИ банка.

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