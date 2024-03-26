Украина растратила мартовский пакет помощи США

Пакет финансовой помощи Украине на $300 млн, одобренный конгрессом США в марте, был потрачен еще в ноябре прошло гола. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника из администрации президента США.

Отмечается, что выделенные Украине деньги входили в пакет правительственного бюджета на $1,2 трлн, подписанный президентом Джо Байденом в прошлую субботу. В действительности же средства были заложены еще в ноябре, когда Пентагон работал при временной резолюции о продолжении финансирования, говорится в статье.

По словам собеседника издания, деньги «сейчас недоступны для использования». Politico отмечает, что их выделение носило больше символический характер, поскольку даже если ими можно было бы воспользоваться, они не повлияли бы на ситуацию на поле боя.

13 марта пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в новый пакет военной помощи США Украине войдут зенитные комплексы Stinger, а также снаряды для ПВО и артиллерии и противотанковые вооружения. Вооружения стоимостью $300 млн будут переданы Киеву непосредственно из арсенала ВС США.

Ранее в минобороны Украины заявили о трагической нехватке снарядов, оружия и личного состава.