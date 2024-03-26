Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина растратила мартовский пакет помощи США

Politico: выделенные США $300 млн для Украины были потрачены еще в ноябре

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Пакет финансовой помощи Украине на $300 млн, одобренный конгрессом США в марте, был потрачен еще в ноябре прошло гола. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника из администрации президента США.

Отмечается, что выделенные Украине деньги входили в пакет правительственного бюджета на $1,2 трлн, подписанный президентом Джо Байденом в прошлую субботу. В действительности же средства были заложены еще в ноябре, когда Пентагон работал при временной резолюции о продолжении финансирования, говорится в статье.

По словам собеседника издания, деньги «сейчас недоступны для использования». Politico отмечает, что их выделение носило больше символический характер, поскольку даже если ими можно было бы воспользоваться, они не повлияли бы на ситуацию на поле боя.

13 марта пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в новый пакет военной помощи США Украине войдут зенитные комплексы Stinger, а также снаряды для ПВО и артиллерии и противотанковые вооружения. Вооружения стоимостью $300 млн будут переданы Киеву непосредственно из арсенала ВС США.

Ранее в минобороны Украины заявили о трагической нехватке снарядов, оружия и личного состава.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами