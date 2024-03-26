Эксперт оценил перспективы снижения инфляции в России

Возвращение инфляции в России к целевому уровню 4% потребует комплекса мер для замедления роста расходов бюджета, охлаждения экономики и рынка труда, масштабного импортозамещения и стабилизации курса рубля. Такое мнение в беседе с «Газетой. Ru» высказал независимый экономист, бывший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.

«При прочих равных условиях к концу этого года инфляция может замедлиться примерно до 5% благодаря высокой базе прошлого года, охлаждению потребительского спроса из-за высоких ставок и исчерпанию влияния ослабления рубля в 2023 году», — отметил эксперт.

По его словам, в последнюю пару лет дисбаланс между спросом и предложением товаров и услуг в РФ был вызван несколькими факторами: ростом реальных располагаемых доходов населения в среднем на 7,6% в год, увеличением зависимости от импорта из-за ухода иностранных производителей, девальвацией рубля в прошлом году и сокращением конкуренции на ряде рынков.

«В дальнейшем многое будет зависеть от успехов импортозамещения, динамики рубля, которая определяется ценами на энергоресурсы и санкциями Запада, а также от бюджетного импульса — насколько сильно власти продолжат повышать расходы бюджета и стимулировать спрос», — подчеркнул Церазов.

Он отметил, что Банк России считает целевой уровень 4% своеобразным компромиссом для поддержания ценовой стабильности с учетом особенностей российской экономики: уровня конкуренции, эффективности производства, структуры потребления и волатильности цен на некоторые группы товаров.

«В странах Запада инфляция традиционно ниже из-за более высокой общей производительности, насыщенности внутреннего рынка и меньшей волатильности национальных валют по сравнению с рублем», — пояснил независимый экономист.

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