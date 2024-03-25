«Атомэнергопром» разместил цифровые финансовые активы на платформе Альфа-Банка А-Токен

Альфа-Банк совместно с госкорпорацией «Росатом» провел один из крупнейших на рынке цифровых финансовых активов выпуск ЦФА для институциональных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Эмитентом сделки выступила дочерняя компания «Росатома» «Атомэнергопром».

В рамках сделки ЦФА дают право на денежное требование с процентным доходом — 17,35% годовых. Объем эмиссии составил 100 ЦФА общей стоимостью 10 млрд рублей и сроком на 90 дней.

В Альфа-Банке отметили, что это тестовый период нового инструмента. В дальнейшем «Росатом» намерен привлекать средства на средний и длинный срок.

С 22 марта выпущенные ЦФА стали доступны на вторичном рынке для всех типов инвесторов.

В банке пояснили, что цифровые финансовые активы позволяют бизнесу привлекать финансирование проще и быстрее, чем на классическом рынке.

Так, процесс присоединения к платформе и выпуска ЦФА на платформе А-Токен занял у «Атомэнергопрома» менее 4 дней, тогда как на классическом рынке процедура может затянуться на несколько недель.

Директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков отметил, что с момента принятия закона о ЦФА в 2020 году объем этого инновационного рынка достиг 77 млрд рублей, при этом доля Альфа-Банка превысила 50% в денежном выражении.

«Включение ЦФА, выпущенных на платформе А-Токен, в управление капиталом мирового лидера в производстве атомной энергии — еще один важный шаг в сторону формирования ликвидного вторичного рынка ЦФА», — добавил Военков.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Росатома» Илья Ребров заявил, что на сегодняшний день госкорпорация реализует множество проектов, это требует привлечения надежных финансовых партнеров.

Он выразил уверенность в том, что цифровые финансовые активы помогут госкорпорации в решении этих задач.