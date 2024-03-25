Экономист спрогнозировал курс доллара на апрель

Курс доллара может подняться до 95 руб. в апреле. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.

«Рынки отреагировали снижением курса рубля на последние трагические события. В апреле можно ожидать дальнейшее снижение национальной валюты до 95 руб. за доллар. В основном, это может быть связано с увеличением оттока капитала на фоне усиления террористической опасности», — пояснил экономист.

По его прогнозу, негативные факторы для рубля нивелируются к лету, если вероятность террористической угрозы снизится. Поэтому решение о покупке валюты стоит принимать исходя из личных обстоятельств, заключил Перепелица.

До этого аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов объяснил «Газете.Ru» взлет доллара на торгах Мосбиржи 25 марта выше 93 руб. впервые с 18 марта терактом в «Крокусе».

По данным Мосбиржи на 14:18 мск, доллар стоит 92,7 руб.

Ранее кандидат экономических наук Александр Тимофеев назвал экономические последствия теракта в «Крокусе».