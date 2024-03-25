Преемница Binance в России сообщила о закрытии

Криптовалютная биржа CommEX, купившая осенью 2023 года активы компании Binance, прекращает работу. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей площадки.

Биржа опубликовала план постепенного закрытия. С 25 марта будут закрыты регистрация пользователей, перевод активов, прием депозитов в криптовалюте и фиатах. 28-го числа CommEX перестанет открывать позиции на рынке фьючерсов, их можно будет только закрывать.

В течение апреля криптобиржа постепенно будет отключать функции, почти все они перестанут работать к концу месяца. Сайт CommEX отключат 10 мая, и пользователи потеряют доступ к любому контенту, связанному с биржей. Кроме того, аккаунты, на которых сохраняться активы, обложат платой за управление ими.

Представители CommEX посоветовали клиентам оперативно избавляться от активов, связанных с площадкой, и закрывать позиции.

Binance объявила об уходе с российского рынка в конце сентября. В компании тогда заявили, что деятельность в РФ стала несовместима со стратегией соблюдения глобальных требований. Вывести средства россиян просили до 29 декабря.

Ранее сообщалось, что курс биткоина на криптобирже BitMEX рухнул до $8900.