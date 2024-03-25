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В РЭУ Плеханова назвали экономические последствия теракта в «Крокусе»

Экономист Тимофеев: количество посетителей концертов после теракта упадет на 30%

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Maxim Shemetov/Reuters

В первую очередь последствия теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта отразятся на артистах. Скорее всего, количество желающих посещать крупные мероприятия и концерты после теракта снизится на 25-50%. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Стоимость аренды «Крокуса» почти 2 млн руб. в день, от 700 тыс. руб. стоит аренда оборудования. Если каждому из труппы выступающих (концерты обычно раз в неделю) надо заплатить как за неделю, и если их 50 чел, то это еще сверху 1,5 млн руб. И это только себестоимость. Себестоимость — это цена билета от 2000 руб. на зал 2000 мест. Зал трансформировался от 2000 мест до 6000», — отметил экономист.

Через сервис Яндекс Афиша в 2023 году было продано 3 млн билетов. В году 48 недель, то есть условно это 62500 билетов в неделю, оценил Тимофеев. А так как суббота и воскресенье — самые нужные для концертов дни, можно предположить, что по стране после теракта оказалось статистически как минимум невостребованными 62500 билетов, это не считая другие агрегаторы продаж билетов — Партер, Тикетленд, заключил экономист.

По его словам, по всей стране сейчас срываются концерты, особенно те, что имели в планах собрать большую аудиторию (от 2000 мест). Многие артисты пытаются подгадать время, когда концерт будет успешным, пояснил Тимофеев.

«Во-вторых, постоянно содержать труппу полным составом сложно и дорого. Поэтому многие основной «костяк» держат в штате, остальные на аутсорсинге. Есть агентства которые предлагают «массовку». Для гастрольных туров обычно предварительно пытаются обзвонить профсоюзы крупных предприятий чтобы была картинка, сколько билетов точно будет продано и сколько останется для свободной продажи», — сказал экономист.

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