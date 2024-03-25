Аналитик объяснил доллар выше 93 рублей терактом в «Крокусе»

Курс доллара поднимался выше 93 руб. на торгах Мосбиржи 25 марта после теракта в «Крокус Сити Холле». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Рост доллара выше 93 руб. на старте понедельника связан с трагическими событиями вечера 22 марта. На фоне резонансного происшествия часть инвесторов предпочла усилить валютные позиции. Сейчас рубль уже пытается отыгрывать потери. Эмоции на рынке постепенно стабилизируются», — отметил аналитик.

Во-вторых, на этой неделе рубль получает пиковую поддержку со стороны налогового периода, добавил Буйволов. Высокая ключевая ставка на уровне 16%, меры валютного контроля и интервенции регулятора дополнительно на этой неделе приведут к движению доллара в зону 91-92 руб., заключил аналитик.

По данным Мосбиржи на 12:26 мск, доллар стоит 92,9 руб. На торгах с утра американская валюта поднималась до 93,05 руб. впервые с 18 марта. Первые сообщения о теракте в «Крокусе» появились после 20:00 мск 22 марта, когда торги на Мосбирже уже завершились.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как сохранение ключевой ставки повлияет на курс рубля.