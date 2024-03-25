В России упал один из основных биржевых индексов

Долларовый индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 28 февраля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На минимумах индекс падал до 1098 пунктов (-1,34%) по сравнению с закрытием в пятницу. По состоянию на 12:20 падение немного скорректировалось до 1098,8 пункта.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 0,68%, до 3251,22 пункта, по данным на 10:00 мск. Ниже этого значения бенчмарк в предыдущий раз торговался 1 марта. На 12:15 мск индекс Мосбиржи теряет 0,95% и торгуется на отметке 3242,41 пункта, свидетельствуют данные торгов.

«Основное падение рынка пришлось в пятницу на вечернюю сессию. Если индекс Мосбиржи завершил основную сессию в минусе на 0,4%, то снижение IMOEX2 составило 1,3%. Текущее несоответствие динамики бенчмарка и большинства бумаг индекса как раз связно с этим моментом. Хотя по факту мы видим снижение IMOEX, сейчас он торгуется выше 3243 п., на которых завершилась вечерняя сессия пятницы», — пишут аналитики «БКС-Экспресс».

Кроме падения основных индексов аналитики предупреждают о возможной корректировке курса рубля в течение недели.

«Рубль с утра очень слабо дешевеет к доллару. Это также говорит о том, что никакой не то что паники, но и ярко выраженных «медвежьих» настроений на рынке нет. Не исключаем, что на этой неделе рубль будет пытаться ослабнуть в связи с прохождением пика налогового периода, но сильного падения курса рубля не ждем», — считает руководитель направления инвестиционного консультирования АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Ранее в Crocus Group заявили о намерении продолжить строить объекты в России.