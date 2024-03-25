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В 2024 году Украине предстоят миллиардные выплаты по долгам МВФ

Украина задолжала МВФ $11,1 млрд и должна выплатить $2,9 млрд в 2024 году

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Yuri Gripas/Reuters

Украине предстоят крупные выплаты по долгам перед Международным валютным фондом (МВФ) в 2024 году и последующие семь лет, следует из данных на сайте организации. Об этом пишет «Прайм» .

В текущем году страна должна будет перевести МВФ $2,9 млрд, что эквивалентно 6,4% от запланированных доходов ее бюджета на 2024 год.

В целом до 2031 года Украина обязана выплатить Фонду $11,5 млрд основного долга и $3,3 млрд процентов. На данный момент она является третьим крупнейшим должником МВФ с совокупной задолженностью $11,1 млрд.

График погашения выглядит следующим образом: в 2025 году выплаты Украины составят чуть более $3 млрд, в 2026-м — $2,5 млрд. Оставшиеся $6 млрд основного долга плюс проценты МВФ рассчитывает получить в период с 2027 по 2031 год.

В октябре 2022 года Украина перечислила Фонду крупнейший за 8 лет платеж по своим кредитам на сумму свыше $882 млн. Расходная часть бюджета Украины на 2024 год запланирована в размере $86 млрд, доходная — $45 млрд. При этом половина бюджета страны субсидируется западными союзниками, а переход на самообеспечение в будущем будет крайне сложен, предупредил в марте замминистра экономики Тарас Качка.

Ранее Украина получила новый многомиллионный заем.

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