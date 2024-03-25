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Торговые центры Vegas закрыли на неопределенный срок

Торговые центры Vegas с 25 марта закрыты на неопределенный срок

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Максим Блинов/РИА Новости

Торговые центры «Vegas Крокус Сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское» с 25 марта закрыты на неопределенный срок. Об этом сообщается на странице ТРК Vegas в соцсети «ВКонтакте».

«Мы обязательно сообщим о том, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы. Благодарим за понимание и остаемся на связи», — сказано в сообщении.

Торговые центы Vegas принадлежат компании Crocus Group, которая также владеет концертным залом «Крокус Сити Холл». До этого ее президент Араз Агаларов заявил, что компания намерена продолжать работу в России по строительству зданий и сооружений.

Сообщалось также, что «Крокус Сити Холл» планируют восстановить. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Крокус интернешнл», которая владеет концертным залом в Красногорске.

22 марта в «Крокусе» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее у «Крокус Сити Холла» отслужили панихиду.

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