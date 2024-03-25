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Экономист спрогнозировала цены на российских заправках в апреле

Экономист Скрыль: бензин АИ-92 будет стоить более 51 рубля на заправках в апреле

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Global Look Press

Средняя цена бензина АИ-92 на российских заправках в апреле составит 51,67 руб. за литр, что на 1,3% больше показателя марта. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

По ее оценке, средняя стоимость дизельного топлива в апреле поднимется на 0,6% по сравнению с мартом и достигнет 63,47 руб. за литр.

«Накануне начала сельскохозяйственного сезона, а вместе с тем открытием автомобильного сезона, ожидается повышенный спрос на топливо в России. Рынок топлива лихорадит от текущей ситуации с ремонтами НПЗ нефтеперерабатывающих заводов , в рамках которой мы наблюдаем рост биржевой стоимости бензина», — отметила экономист.

По ее словам, в апреле рост оптовых цен на топливо продолжится из-за опасения потребителей, что НПЗ не смогут обеспечить повышенный спрос, а рычаги влияния у правительства уже все использованы имеется в виду временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива . С другой стороны, ремонт НПЗ — это не потеря объемов топлива, а лишь временное ограничение предложения, добавила Скрыль.

«Данный перекос предложения можно исправить дополнительными объемам экспорта, который предназначался странам евразийского союза, ранее не попадавших под ограничения. Легче всего получится восполнить предложение дизельного топлива, так как его на экспорт уходило 37% в 2023 году», — сочла эксперт.

По ее словам, более 50% цены бензина и дизельного топлива — это налоги, акцизы и прочие сборы в бюджет. Поэтому у правительства на руках все козыри регулирования конечной цены на топливо в краткосрочном периоде, подчеркнула Скрыль. Поэтому цена бензина и дизельного топлива на заправках не сильно оторвется от мартовских значений, но в отдельных регионах при жестком регулировании цены на заправках может наблюдаться дефицит топлива, заключила экономист.

До этого «Газета.Ru» рассказала, что будет с ценами на АЗС после ударов по российским НПЗ.

Ранее Белый дом выразил недовольство ценами на бензин.

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