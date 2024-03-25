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Жители одного из российских регионов распродают дачи

Жители ЯНАО распродают дачи

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Shutterstock

В первые месяца 2024 года жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали чаще продавать дачи. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Недвижимость».

«По итогам января — февраля нынешнего года в сравнении с ноябрем — декабрем 2023 года предложение дач выросло на 27%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне роста предложения спрос на коттеджи, таунхаусы, дачи и дома, в округе упал на 32% за указанный период. При этом средняя стоимость объектов загородной недвижимости в феврале 2024 года держится на уровне 11 миллионов рублей. С декабря 2023 года рост составил 5%.

До этого опрос строительной компании «Дачный Сезон» показал, что подавляющее большинство — 83% — опрошенных россиян не могут купить или построить дом без заемных средств.

Самая главная причина обращения за ипотекой для строительства загородного дома — желание потребителей (41%) равномерно распределять выплаты на долгосрочный период времени.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что электричество на дачах в черте города стоит дороже, чем на участках в селах, деревнях или поселках.

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