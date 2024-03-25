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Постпред при ВТО объяснил последствия выхода России из организации

Постпред при ВТО Платонов: Россия не выиграет от выхода из организации

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Новый постоянный представитель России при организации Николай Платонов в беседе с РИА Новости заявил, что Москва ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации (ВТО).

Платонов пояснил, что практически вся российская внешняя торговля основана на правилах ВТО. В случае выхода из организации Москва потеряет доступ на многие рынки торговых партнеров на более благоприятных условиях.

Помимо этого, РФ потеряет возможность влиять на формирование многосторонних правил торговли.

До этого глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников говорил, что Россия осталась открытой, конкурентоспособной и готовой к дальнейшей интеграции в мировую экономику.

Он добавил, что правительство РФ выделяет пять приоритетов во внешнеэкономической деятельности. Первый — формирование общего рынка для торговли и инвестиций. На данный момент Россия ведет переговоры о заключении договоров по зонам свободной торговли (ЗСТ) с ОАЭ, Египтом и Индонезией.

Ранее в России оценили готовность страны к дальнейшей интеграции в глобальную экономику.

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