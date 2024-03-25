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В России удалось избежать сокращения объема поставок бензина на внутренний рынок

Нефтекомпании избежали сокращения поставок на фоне аварий на НПЗ

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Российские нефтяные компании смогли удержать объем поставок бензина на внутренний рынок на прежнем уровне, несмотря на атаки по целому ряду нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, производство бензина после атак по НПЗ сократилось на 4%, а общий объем переработки на НПЗ в феврале сократился лишь на 0,5%.

Собеседник издания поделился, что производство бензина за неделю с 13 по 19 марта сократилось на 3,9% по сравнению с предыдущей неделей, и на 5,2% по сравнению с планом выпуска. Объем производства составил 779,4 тысячи тонн, или 111,3 тысячи тонн в сутки.

До этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал, что беспилотные летательные аппараты атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и попытались напасть на Новокуйбышевский НПЗ, жертв и пострадавших нет.

Ранее Лавров оценил торговлю нефтью с Индией и Китаем.

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