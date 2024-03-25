Стало известно, что россияне выступили за бесплатные дороги

Почти половина — 41,9% — водителей в России уверены, что пробки на дорогах можно победить. 21,6% из них уверены, что для этого нужно сделать платные дороги бесплатными. Это следует из опроса сервиса автозаймов CarMoney, проведенного среди российских автовладельцев. Его результаты есть у «Газеты.Ru».

36,5% респонденты сочли, что пробки победить нельзя, а 21,6% затруднились с ответом.

На вопрос, что делать, чтобы пробок стало меньше, большинство водителей — 82,4% — сказали, что нужно совершенствовать дорожные развязки. Еще 52,7% уверены, что нужно просто строить больше новых дорог, 28,4% — убрать часть съездов, которые тормозят движение.

Есть сторонники более неожиданных решений. За вариант сделать платные дороги бесплатными выступили 21,6% респондентов. Примерно столько же (21%) сторонников у варианта пересадить часть водителей на общественный транспорт. Снизить стоимость проезда на такси предложили 20,3% водителей, строительство новых платных дорог приветствуют 14,9% опрошенных.

Вариант перекрыть иногородним водителям въезд в города или в определенные их районы назвали 5,4% участников опроса, а предложение ввести дополнительный налог на машины собрало 4,1% голосов. Чуть более 2% сочли нужным «разрешить выезжать из дома по очереди» (например, по четным дням водителям с четными номерами, а в нечетные дни — с нечетными).

Впрочем, сами пробки оказались не самой большой головной болью водителей. Это выяснилось, когда участников опроса попросили ответить на вопрос, что создает для них наибольшие проблемы на дорогах. В итоге дорожные заторы назвала наибольшей неприятностью только половина водителей (45%), в рейтинге основных проблем пробки заняли лишь третье место. Подавляющее большинство опрошенных (66,2%) жалуются на некачественное дорожное покрытие, а 50% отмечают наличие колеи.

В опросе приняли участие около 3 тыс. респондентов по всей России. Опрос подразумевал вариативность ответов.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что россияне стали больше тратить на такси.