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Украина получила новый многомиллионный заем

Депутат Рады Гетманцев: Япония предоставила Украине заем в $230 млн

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Украина получила от Японии очередной заем в размере $230 млн. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

По его словам, по объемам поддержки с февраля 2022 года Япония уверенно занимает четвертое место после ЕС, США и МВФ.

«В январе – феврале 2024 года из $1,2 млрд всей внешней помощи – $901 млн приходится на Японию», — отметил депутат.

До этого председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о дополнительной финансовой поддержке.

Киев выделил почти половину годового бюджета в $87 млрд на оборонные расходы, однако внутренние доходы составляют лишь $46 млрд. Ожидается, что дефицит будет расти из-за предстоящей мобилизации, на которую потребуются миллиарды на зарплаты, обучение и снаряжение призывников.

До этого в США раскрыли , что ждет Украину без поддержки Вашингтона.

Ранее в США пришли к выводу, что не смогут спасти экономику Украины.

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