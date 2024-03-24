Мировая индустрия роскоши начала испытывать проблемы со спросом

Опасения по поводу замедления роста расходов китайских покупателей на люксовые товары преследуют индустрию на протяжении почти года. Об этом пишет Bloomberg.

В начале недели масштаб проблемы стал очевиден для одного из крупнейших, но наиболее уязвимых модных брендов — Gucci.

Французская группа Kering SA потеряла $9 млрд рыночной стоимости после предупреждения о резком падении продаж итальянского бренда в Китае в текущем квартале. Замедление также начинает проявляться в других сегментах люксовой индустрии.

Отдельный отчет показал, что швейцарский экспорт часов в Китай — один из ведущих рынков для высококлассных хронометров — рухнул в прошлом месяце. Тем временем аналитики прогнозируют дальнейшее охлаждение спроса на люксовые товары в Китае в этом году, пишет агентство.

Поток тревожных новостей является очередным свидетельством того, что ожидаемый всплеск расходов обеспеченных китайцев, освобожденных от самых жестких в мире локдаунов COVID, не материализуется. Хотя некоторые люксовые компании лучше справляются с последствиями, остальным может потребоваться переосмыслить подход к ведению бизнеса в Китае — начиная с Kering, подытожило издание.

В конце декабря акции крупнейших игровых компаний рухнули из-за новых ограничений в китайских онлайн-играх.

Ранее российский госдолг рухнул до минимумов времен начала СВО.