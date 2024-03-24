Россияне массово отказались от кредитов в 2024 году

Более трети россиян (34%) отказалась от потребительских кредитов в 2024 году из-за высоких ставок. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», копия которого есть у «Газеты.Ru».

Согласно данным опроса, почти половина респондентов (48%) и вовсе не рассматривали возможность оформления нового кредита в текущем году. При этом 34% опрошенных в качестве причины указали завышенный уровень процентных ставок, установленных банками. Еще 14% отметили, что вопрос об оформлении займа для них пока не актуален.

15% опрошенных высокая ставка ЦБ вынудила брать у кредитных организаций меньшие суммы в долг. Вместе с тем каждый десятый респондент заявил, что, оформив кредит, теперь ищет возможность для его рефинансирования под более низкий процент.

В условиях высоких ставок по банковским кредитам 17% опрошенных стали активнее пользоваться кредитными картами, а 10% обратились за рассрочкой в микрофинансовые организации.

«Сегодня регулятор взял курс на охлаждение рынка кредитования и сдерживание инфляции. В таких условиях часть клиентов перетекает между разными кредитными продуктами банков и МФО, а кредиторы проявляют адаптивность, ориентируясь на привлечение заемщиков», — комментирует ситуацию исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

До этого Банк России спрогнозировал замедление темпов прироста потребкредитования в 2024 году до 3-8% с рекордных 15,7% в 2023 году на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.

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