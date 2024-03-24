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Продажи смартфонов в РФ обновили максимум с 2018 года

В I квартале в РФ продано 7,4 млн смартфонов на 186 млрд рублей

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Depositphotos

В России побит квартальный рекорд продаж смартфонов, державшийся с 2018 года. По данным МТС, в январе – марте 2024 года было реализовано около 7,4 млн гаджетов на сумму 186 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия».

«Таким образом, по итогам первых трех месяцев продажи смартфонов побьют рекорд — они станут самыми высокими с 2018 года как по количеству устройств, так и по выручке. Кроме того, показатели I квартала превзойдут рекордные цифры того же периода 2022 года», — отметил гендиректор розницы МТС Андрей Губанов.

Средний чек на смартфон в отчетном периоде вырос на 16% в годовом выражении — до 25 тыс. рублей. Лидером рынка остается Xiaomi с долей 29%, следом идут Tecno (17%) и Infinix (12,5%).

По оценкам Mobile Research Group, по итогам 2024 года в РФ может быть продано рекордные 35-36 млн смартфонов.

«Позитивная динамика связана с переориентацией бизнеса на дружественные страны, успехами в экономике и ростом зарплат», — пояснил аналитик Эльдар Муртазин.

Спрос подогревается расширением ассортимента, маркетинговой активностью вендоров и развитием онлайн-торговли, где теперь совершается каждая четвертая покупка гаджета.

«Рост по сравнению с прошлым годом связан с появлением промопредложений, удобством покупки и новыми финпродуктами», — добавил руководитель «Телекома» в «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров.

В «Ситилинке» денежный оборот по смартфонам в первом квартале 2024 года стал рекордным за 4 года. Рост числа заказов и выручки в сравнении с прошлым годом составил 9-10%, а относительно 2021 года — около 30%.

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