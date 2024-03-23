Сбер открыл счет для сбора средств пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Сбер и фонд «Российский Красный Крест» открыли специальный благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:

Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК

ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001

Расчетный счет: 40703810100020000067

Банк: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».

Сбер выразил глубокие соболезнования семьям жертв трагедии и добавил, что первое пожертвование на счет внес сам банк.

Желающие смогут перевести деньги через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. При этом комиссия при переводе взиматься не будет.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».