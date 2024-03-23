Сбер открыл счет для сбора средств пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Сбер и фонд «Российский Красный Крест» открыли специальный благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба компании.
Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:
Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК
ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001
Расчетный счет: 40703810100020000067
Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».
Сбер выразил глубокие соболезнования семьям жертв трагедии и добавил, что первое пожертвование на счет внес сам банк.
Желающие смогут перевести деньги через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. При этом комиссия при переводе взиматься не будет.
В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.
Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».