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Греция сократила поставки из России на 95%

Elstat: импорт в Грецию из России в январе упал на 95% до €24,7 млн

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Shutterstock

Российский импорт в Грецию в январе снизился на 95,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил €24,7 миллиона. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на греческую статистическую службу Elstat.

Также отмечается, что стоимость экспорта при этом упала на 31,6%, с €9,6 миллиона до €6,5 миллиона. Торговое сальдо Греции и России составило минус €18,1 миллиона.

Агентство также указало на то, что до начала боевых действий на Украине Россия была одним из основных торговых партнеров Греции, основной статьей импорта были углеводороды, минеральные удобрения и пшеница.

До этого МИД Греции запретил приглашать российских и белорусских дипломатов на мероприятия, связанные с празднованием Дня независимости страны 25 марта.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии назвал Россию «врагом» Европы и пообещал продолжить поддерживать Украину.

Ранее россиянам рассказали, как успеть получить шенген до майских праздников.

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