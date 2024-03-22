Завершился финал Национальной технологической олимпиады по техпредпринимательству

Сегодняшние школьники уже через несколько лет будут развивать экономический и технологический потенциал России. Об этом после завершения финала Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Технологическое предпринимательство» сказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

Отмечается, что финале олимпиады по этому профилю поучаствовали 90 старшеклассников из 22 регионов России. В течение четырех дней они соревновались в различных заданиях по обществознанию и информатике, использовали нейросетевую модель Сбера GigaChat и представили 21 бизнес-проект, разработанный в Школьном акселераторе Сбера совместно с менторами. Кроме того, финалисты продолжат развивать свои стартапы в акселераторе для достижения конкретных бизнес-целей.

Победителем профиля стала команда школьников из Кургана SkyControl. Лауреатами в индивидуальном зачете стали участники из Санкт-Петербурга, Тюмени, городов Московской и Курганской областей. Призерами в индивидуальном зачете названы 14 ребят из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Томска, Тюмени, а также из городов Московской, Курганской, Псковской областей.

«Профиль по технологическому предпринимательству от Сбера — это не просто конкурс школьных идей. Ребята изучают основы предпринимательства, а потом за несколько месяцев при поддержке наставников-предпринимателей превращают свои задумки в реальные бизнес-проекты», — сказал Ведяхин.

По его словам, этот подход способствует формированию успешных бизнесменов и профессионалов, которые востребованы на рынке труда.

«То, что талантливые ребята получают поддержку и возможность обучаться в лучших вузах, важно и для Сбера, и для страны в целом», — подчеркнул первый зампред правления банка.

В Сбере рассказали, что среди идей, продемонстрированных школьниками в заключительном этапе, были проекты, такие как неинвазивный глюкометр, образовательное приложение с ИИ для изучения иностранного языка, а также платформа для обучения и проведения соревнований по кибербезопасности и другие инновационные решения.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров назвал важным, что на сегодняшний день в процесс обучения технологическому предпринимательству вовлечены старшеклассники.

«То, что сегодня у них есть возможность пройти путь от стартапа до бизнес-проекта, несомненно, даст ощутимые результаты для развития отрасли в целом», — сказал он.

Напомним, в 2023/2024 учебном году школьный трек НТО проводится по более чем 40 направлениям. Профиль по технологическому предпринимательству входит в топ-5 по популярности у старшеклассников. Его организаторами и партнерами в этом году выступили Школьный акселератор Сбера, НИУ ВШЭ и Президентская академия.