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Набиуллина оценила эксперимент с цифровым рублем

Набиуллина заявила о необходимости расширения эксперимента с цифровым рублем

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Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.2.

Пилотный проект с цифровым рублем в России нужно расширить. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» в ходе пресс-конференции.

«Что касается развития проекта цифрового рубля, мы сейчас находимся в стадии эксперимента, там ограничены группа участников, и пока небольшое количество людей участвует в эксперименте, это около 60 человек, но мы считаем, что его нужно расширять. Что касается общего отношения людей к цифровому рублю, здесь по типу отношений. Есть люди, которые выражают скептицизм или тревогу, а есть люди, которые любят использовать разные инновации», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что использование цифровых рублей должно быть абсолютно добровольным.

«Мы также обсуждаем с казначейством, как использовать цифровые рубли в бюджетном процессе», — заключила глава ЦБ.

Как ранее сообщали в ЦБ, массовое внедрение цифрового рубля начнется не ранее 2025 года. Сейчас в эксперименте принимают участие круг сотрудников Банка России и клиентов 13 банков. В 2024 году число участников планируется расширить, но оно все равно останется ограниченным. 8 декабря 2023 года министр финансов РФ Антон Силуанов выразил уверенность, что в 2024 году все россияне смогут попробовать открыть цифровой кошелек, чтобы платить цифровыми рублями. Он счел новую форму денег «очень интересной» для «бюджетников».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как платить цифровыми рублями.

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