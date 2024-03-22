Набиуллина отметила перегрев российской экономики

ЦБ продолжает наблюдать признаки перегрева российской экономики. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» в ходе пресс-конференции.

«Что касается состояния экономики, мы продолжаем наблюдать признаки перегрева. Перегрев или превышение спроса над возможностями наращивания предложений, это величины количественно неизменяемые, но один из показателей уровня перегрева это инфляция. Мы видим, что сейчас происходит замедление инфляции. В этом смысле можно говорить, что пик перегрева пройден», — пояснила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что спрос продолжает превышать возможности предложения. В частности, такая ситуация наблюдается на российском рынке труда.

Перегрев экономики — это следствие усиливающегося дисбаланса между спросом и предложением, объясняла ранее глава Набиуллина.

В декабре 2023 года — январе 2024-го рост потребительской активности россиян замедлился, что отразилось на снижении темпов роста потребительских цен. Однако рынки товаров и услуг все еще остаются перегретыми, рассказала ранее «Газете.Ru» эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алевтина Овчинникова.

До этого первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал одну из главных угроз для экономики России.