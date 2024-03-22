Собственник ТД «РИФ» назвал беспрецедентным давление на компанию

В данный момент компания ТД «РИФ» сталкивается с беспрецедентным давлением. Об этом в письме губернатору Ростовской области Василию Голубеву, копия которого есть у «Газеты.Ru», заявил владелец компании Петр Ходыкин.

В документе он утверждает, что его принуждают продать активы компании за крайне низкую цену, которая даже не позволит покрыть текущие долги компании, и, фактически, это будет убыточной сделкой.

Ходыкин уточнил, что сейчас суда с российской пшеницей от ведущих производителей сельхозпродукции России заблокированы. По его мнению, это портит репутацию России на мировом рынке зерна и причиняет убытки компании.

В свою очередь, директор ООО «ТД РИФ» Марина Турянская направила письма зампреду правительства РФ Виктории Абрамченко, министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву и руководителю Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Сергею Данкверт.

Так, в документе, копия которого имеется у «Газеты.Ru», утверждается, что с 18 марта 2024 года в партиях сельхозпродукции для экспорта, подготовленных обществом ФГБУ «ЦОКЗ» и РРЦ, стали находить карантинные объекты. По ее словам, это происходит во всех портах всех стран-импортеров.

Турянская подчеркнула в письме, что беспокойство вызывает то, что раньше другие поставки таких же продуктов успешно проходили проверку на безопасность и качество, а также соответствовали импортным карантинным требованиям, а теперь возникла проблема.

Ходыкин сообщил, что кто-то хотел выкупить «ТД РИФ» за 11 млрд с условием, что на балансе компании останется 22 млрд рублей нераспределенной прибыли. Он добавил, что в противном случае «переговорщик угрожал остановкой бизнеса». Собственник компании подчеркнул, что Сбер оценил стоимость «ТД РИФ» в 85 млрд рублей.

По его словам, именно вмешательство в работу бизнеса сейчас и происходит. Ходыкин уточнил, что во всех до единого кораблях, где бы не осуществлялась загрузка, находят карантинные растения. Он отметил, что региональные ЦОКЗ неформально указывают, что указания и инициативы исходят из Москвы, где этой организацией руководит бывший заместитель главы Россельхознадзора Руслан Хасанов.