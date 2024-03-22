Набиуллина оценила, когда ЦБ может снизить ключевую ставку

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции не исключила снижения ключевой ставки во втором полугодии 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Действительно, обсуждали траекторию ключевой ставки, к снижению можно будет приступить после того, как мы увидим убедительное, для нас будет убедительное, действительно устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это действительно произойдет скорее во втором полугодии», — сказала Набиуллина.

ЦБ 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор пояснил, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Решение ЦБ совпало с ожиданиями финансового рынка. Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской Академии Александр Абрамов спрогнозировал снижение ставок по вкладам на шесть месяцев в свете этого решения и рекомендовал россиянам открывать депозиты сейчас.

В 2023 году ЦБ пять раз повышал ключевую ставку — до 16% 15 декабря. 16 февраля 2024-го регулятор оставил ее на этом уровне.

Ранее в БКС назвали нейтральной реакцию курса рубля на решение ЦБ по ключевой ставке.