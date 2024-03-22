Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Набиуллина оценила, когда ЦБ может снизить ключевую ставку

Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки во втором полугодии 2024 года

close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции не исключила снижения ключевой ставки во втором полугодии 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Действительно, обсуждали траекторию ключевой ставки, к снижению можно будет приступить после того, как мы увидим убедительное, для нас будет убедительное, действительно устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это действительно произойдет скорее во втором полугодии», — сказала Набиуллина.

ЦБ 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор пояснил, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Решение ЦБ совпало с ожиданиями финансового рынка. Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской Академии Александр Абрамов спрогнозировал снижение ставок по вкладам на шесть месяцев в свете этого решения и рекомендовал россиянам открывать депозиты сейчас.

В 2023 году ЦБ пять раз повышал ключевую ставку — до 16% 15 декабря. 16 февраля 2024-го регулятор оставил ее на этом уровне.

Ранее в БКС назвали нейтральной реакцию курса рубля на решение ЦБ по ключевой ставке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами