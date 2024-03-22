Все индийские нефтепереработчики отказались от нефти из РФ

Все индийские нефтеперерабатывающие заводы — и частные, и государственные — отказались от поставок российской нефти на танкерах судоходной компании «Совкомфлот» после недавних санкций США против перевозчика. Об этом сообщило Bloomberg cо ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По информации агентства, индийские НПЗ сейчас проверяют право собственности на каждое судно, чтобы убедиться в том, что оно не связано с «Совкомфлотом» или любой другой подсанкционной компанией.

Проблемы «Совкомфлота» означают, что танкеров для экспорта у России будет меньше, и после сокращения флота стране придется снизить скидки на нефть для покупателей для компенсации более высоких расходов на фрахт, пояснили агентству источники.

21 марта Reuters сообщило, что индийская Reliance Industries откажется от поставок российской нефти на танкерах «Совкомфлота» из-за санкций США. Агентство предположило, что примеру Reliance Industries последуют другие НПЗ Индии, что грозит снизить экспорт российской нефти в эту страну.

В феврале 2024 года США ввели рестрикции в отношении «Совкомфлота» и 14 его танкеров из-за спецоперации России на Украине.

Ранее Индия резко сократила закупку российской премиальной нефти.