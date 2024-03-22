В Яндексе появился амбассадор интернет-площадок в поиске, который будет выстраивать продуктивный диалог между командой сервиса и представителями сайтов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что амбассадором стал Михаил Сливинский, который с 2008 года занимается поисковой оптимизацией. Планируется, что он будет анализировать потребности и запросы интернет-площадок, а также обсуждать с их представителями нововведения и изменения в поиске.

Кроме того, Сливинский будет передавать важные сигналы от интернет-площадок разработчикам для того, чтобы они могли учесть их при развитии продукта. При этом он будет рассматривать все нововведения в поиске с точки зрения создателей контента.

«Должность амбассадора структурно не входит в команды разработки и продуктов Поиска, что позволит ему полностью сосредоточиться на коммуникациях с представителями интернет-площадок и действовать независимо», — говорится в сообщении.

В Яндексе считают, что диалог с амбассадором станет для интернет-площадок реальной возможностью внести свой вклад в развитие продукта.

Как уточнили в компании, амбассадор будет регулярно выступать на собственных мероприятиях Яндекса и на внешних конференциях на тему работы с поиском. Кроме того, его роль предполагает личные встречи с владельцами интернет-площадок и SEO-специалистами.

Отмечается, что с 2017 года Сливинский руководил сервисом Вебмастер, где вместе с командой помогал веб-ресурсам и онлайн-магазинам следить за техническим состоянием сайтов и продвигать их в поиске Яндекса.